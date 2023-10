Viaxar é unha das actividades que máis gustan a maioría das persoas na actualidade. Cada ponte que temos, cada fin de semana algo longo, cada período de vacacións utilizase en moitos casos para desconectar da realidade cotidiana. O noso protagonista, Jorge Paz, mixtura perfectamente dúas das suas grandes paixóns: as viaxes e o fútbol.

Seguidor do Ourense e do Celta, principalmente, aproveitou coa excusa de ver os seus equipos para coñecer innumerables cidades a través de toda España e do mundo. En ocasións viviu citas que son simplemente soños para a maioría como mundiais, eurocopas ou finais de champions.

Jorge Paz, viaxar co fútbol internacional

Que se sinte ó vivir a final dun mundial de fútbol e pensar que a maioría dos amigos están vendo ese partido pero por a televisión.

As citas que Jorge Paz viviu in situ: Mundiais, Eurocopas, Champions Leaghe, Xogos Olímpicos ...

Información útil. Cómo conseguir as entradas para os eventos

Citas pendentes

Este é o último capítulo da serie de entrevistas de Jorge Paz, neste caso cóntanos as súas experiencias co fútbol internacional e as viaxes.

