Jorge Paz, paixón polo fútbol e as viaxes

Hai pouca xente en Ourense a que lle guste o fútbol que non coñeza a Jorge Paz, é posiblemente a mellor base de datos do fútbol ourensán, e seguramente un dos ourensáns que viviu máis partidos de fútbol en todo o mundo e eu atreveríame a decir que en toda España non creo que exista moita xente que vería tantos partidos e tantos estadios diferentes sin ser profesional do fútbol en calquera das súas vertientes: analista, adestrador, xogador, xornalista. En Onda Cero Ourense queremos coñecer cómo o vive, cómo o fai e cómo é posible facelo.

En Jorge Paz hai 3 nexos, o Ourense (disfrutou e padeceu con Club Deportivo Ourense, fundou, sudou a gota gorda e desfruta á Unión Deportiva Ourense), o Celta co que viviu e viaxou por toda Europa e o fútbol internacional con finais de mundiais, eurocopas e partidos nas grandes e pequenas ligas europeas.

Jorge Paz - As orixes dunha paixón polo fútbol

O seu primeiro partido nun campo de fútbol

Os sentimentos dun neno nun campo de fútbol

Un neno do Ourense nunha cidade do Madrid

Esta é a presentación, nos seguintes capítulos descubrimos o que sinte Jorge cómo vermello, cómo celeste e cómo viaxeiro polo mundo a través do fútbol