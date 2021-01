Con Paco Sarria

"Tertulia en Femenino" en Más de Uno Ourense

As novas restriccións como consecuencia do incremento de casos Covid, a situación do Concello de Ourense ou o aslato ó Capitolio son algúns dos asuntos abordados hoxe en tertulia por Antía Pousa e Ximena González con Paco Sarria en Más de Uno Ourense