Más de uno Ourense

"A solas con Marta", un evento en acústico no Auditorio de Ourense

Marta Sánchez, unha das grandes voces do pop español estivo en "Más de Uno Ourense" falando do seu concerto no Auditorio municipal de Ourense dentro da xira "A solas con Marta", un evento en acústico no que repasa os éxitos dunha carreira de 35 anos enriba dos escearios