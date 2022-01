Salgado Congelados

“La receta de tu vida” de Salgado Congelados levanos a Deliveggie

No concurso “La receta de tu vida” de Salgado Congelados tivemos ocasión de coñecer as propostas culinarias de Deliveggie, un restaurante vegano de excelente calidade. Conversamos con Sonia Seijas unha das impulsoras do negocio.