BLENDIO BIRMAUTO, concesionario MG en Ourense presenta el nuevo MG S6, el SUV eléctrico familiar de la marca

Durante la presentación, el MG S6 se mostró como el gran protagonista del evento, un SUV eléctrico pensado para el uso familiar que combina diseño, tecnología y eficiencia. El modelo se posiciona como una propuesta clave dentro de la estrategia de electrificación de la marca junto al MG S5, modelo ya conocido de la gama y que actúa como su complemento natural dentro de la oferta SUV de MG.

Ambos modelos comparten ADN tecnológico, y reflejan la evolución de MG hacia una movilidad cada vez más eficiente y conectada.

El evento incluyó la presentación del producto, la exposición de los vehículos y un espacio de encuentro, acompañado de catering, donde los invitados pudieron conversar con el equipo del concesionario y conocer más detalles sobre la gama MG.

Características del nuevo MG S6

Autonomía de hasta 700 km en modo urbano (WLTP)

Sistema de carga rápida que permite recuperar hasta 200 km en aproximadamente 15 minutos

Head-Up Display con información proyectada para una conducción más segura

Sistemas avanzados de asistencia a la conducción MG Pilot

Diseño moderno y espacio interior pensado para el uso familiar

Desde el concesionario Blendio Birmauto destacaron que “la llegada del MG S6 refuerza la apuesta de MG por acercar la movilidad eléctrica a un público cada vez más amplio, combinando tecnología, diseño y una excelente relación calidad-precio”.

Con este evento, MG continúa consolidando su presencia en Galicia y acercando a los conductores nuevas soluciones de movilidad eléctrica adaptadas a las necesidades actuales.

Historia de MG

Fundada en el Reino Unido en 1924, MG es una de las marcas automovilísticas más emblemáticas del sector. En su nueva etapa, la marca apuesta por la electrificación, la innovación tecnológica y la conectividad, desarrollando vehículos modernos, eficientes y accesibles para el mercado actual.

Historia de Grupo Blendio

Hace más de 95 años que Blendio nació en Santander con la apertura del Concesionario Citroën Auto Gomas, su trabajo y esfuerzo les ha llevado a ser un grupo de concesionarios multimarca referente en el norte de España. Actualmente, la compañía

representa ya 25 marcas de reconocimiento internacional y ofrece, además de la venta de vehículos, una amplia gama de servicios de postventa, renting, flotas para empresas y seguros. La presencia de Blendio abarca siete comunidades autónomas: Galicia, Asturias,

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Navarra, consolidándose como un referente en la industria de la automoción del país.