Traballada vitoria do Futsi ante o Ourense Ontime

O Futsi loitou por facerse co control do ritmo do partido dende o inicio, ante o Ourense mostrou o seu mellor lado tentando desafiarlles polo control do xogo. Ambos equipos intercambiaron intentos perigosos nas dúas áreas pero sen acerto no remate. Soares e Balbuena erixéronse como bastións en ambas as escuadras para manter a portería limpa nun encontro que entrou no descanso sen goles.

O encontro non pareceu variar demasiado na segunda metade, co Ourense Ontime desafiando ao Futsi polo dominio do encontro e con máis achegamentos do conxunto madrileño. Sería nunha xogada estratéxica á saída dun saque de esquina cando se estrearía o luminoso con propia meta de Ana Rivera, no seu intento de despexar un remate exterior de Irene Córdoba. A medida que pasaban os minutos, a incerteza mantíñase no partido con todo por decidir. Balbuena apoiou aos branquivermellos coas súas excepcionais paradas entre postes ante o empuxe local nos últimos compases. Co Ontime xa apostando polo xogo de cinco, dende a súa propia pista a unha portería baleira da súa propia pista marcaron o 0 a 2 co que remataría o reto.

Ourense Ontime: Sara Soares; Zaide, Sara Moreno, Chiky y Marta (quinteto inicial). También jugaron, Jenny Lores, Raquelilla, Candela, Ana Rivera, Vero y Clara Fernández.

Atlético Navalcarnero: Marta Balbuena; Irene Córdoba, Lora, Ari y Laura Córdoba, María Sanz (quinteto inicial). También jugaron, María Sanz, Ju Delgado, Anita Luján, Leti, Becha y Luchi.

0-1, min. 27 Ana Rivera (propia puerta)

0-2, min. 39 Ari