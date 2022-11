Falamos con Fran Justo da copa co Atlético de Madrid e con Nacho Fernández do circuito nacional de Parabadminton

Sorteo de Copa del Rey

O Atléico de Madrid rival de CD Arenteiro

Era un segredo a voces, CD Arenteiro quería cómo rival ó equipo do Cholo Simeone para a segunda eliminatoria da copa e a man inocente representada por Riquelme (xogador do Girona), escoltado por Joseca fixo que os colchoneros visiten O Carballiño xusto antes de Nadal.

Así viviu CD Arenteiro o sorteo da Copa do Rei en Carballiño

I Circuito Nacional de Parabadminton Cidade de Ourense

O sábado 19 de novembro celébrase no Paco Paz de Ourense o 5º Circuito Nacional de Parabadminton e 1º Cidade de Ourense entre as 10:00 e as 20:00 horas.

O torneo é puntuable para o Campionato Nacional e terá presenza de catro xogadores do Atlhos, entre eles Nacho Fernández, medalla de bronce en dobles mixtos no Campionato do Mundo de Tokio.