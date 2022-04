Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 21/0472022

No informativo de “Más de Uno Ourense” escoitamos ao presidente do PP ourensá Manuel Baltar que asegura que a prosposta dos populares de baixar impostos visibilizará a Feijoo coma alternativa a Pedro Sánchez. Ademáis recollemos as mobilizacións no siderometal e o fracaso das negociacións no conflicto de autobuses urbáns