"Butaca Cero"

O mundo do celuloide sempre presente en Más de Uno Ourense

"Butaca Cero" con Simone Saibene que nesta ocasión repasou as últimas novidades do audiovisual galego coma os filmes "Malencolía" ou "Live is life" que elexiron coma plató de rodaxe varios exteriores na provincia de Ourense.