MÁS DE UNO OURENSE

Volven as Xornadas Internacionais do Folklore

As XXXVII Xornadas Internacionais do Folklore en Ourense comeza hoxe a percorrer a provincia despois da sua presentación onte no Teatro Principal. Abordamos as singularidades desta edición do director do certame, Xulio Fernández Senra, con quen conversou Paco Sarria.