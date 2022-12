Más de uno ourense

A revalorización da Fortaleza de Monterrei en Más de Uno

Abordamos hoxe co delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, a presentación por parte do presidente do executivo, Alfonso Rueda , do proxecto de revalorización do Castelo de Monterrei, así como o resultado da asamblea da comunidade de regantes dqa Limia, entroutros asuntos.