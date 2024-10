Redegal celebra o XX aniversario pendente da sua saída ó mercado bursátil

A empresa celebra hoxe no Teatro Principal o seu XX aniversario nun acto no que contará coa presencia do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Con tal motivo convidamos a Más de Uno Ourense ó director executivo e fundador da firma, Jorge Vázquez, con quen falamos dos novos pasos que darán, das orixes da empresa, e de como está o presente e futuro en relación con elementos como poden ser a Intelixencia Artificial. Asemade quixemos coñecer en que consiste o valor engadido que aporta ós clientes esta compañía.