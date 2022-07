Más de uno ourense

Óscar Sánchez Ruído presentou en "Más de Uno Ourense" a terceira guía da Via da prata

Un dos fundadores da "Asociación ourensán de Amigos da Via da Prata-Camiño Mozárabe", Óscar Sánchez Ruído presentou en "Más de Uno Ourense" a terceira guía da Via da prata. Ademáis repasou a situación actual do camiño Mozárabe neste segundo Ano Xacobeo e avanzou que en 2023 Ourense acollerá un congreso internacional.