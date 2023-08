Más de Uno Ourense

Notiicias Mediodía Ourense 01/08/2023

O pleno municipal no que coa abstención do PP foi aprobado o expedente para contratar as luces de Nadal foi un dos argumentos informativos da xornada xunto coas declaracións do Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña sinalando que están suplindo os problemas de personal sanitario en Ourense con profesionais doutros centros hospitalarios.