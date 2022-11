Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 28/11/2022

A policía nacional confirmou a detención de seis persoas tres delas en Ourense e outras tres no municipio madrileño de Majadahonda na denominada "operación espita" contra o narcotráfico. No informativo de Mas de Uno Ourense escoitamos as voces protagonistas