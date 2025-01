Más de uno ourense

Luis Seara: "Consta que hai quen no PP quere integrarse no goberno de DO"

O voceiro municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ourense dixo hoxe en Onda Cero que lles "consta que hai debate no PP por integrarse no goberno de Democracia Ourensana, e deixar de ser os pagafantas por que o din públicamente".