Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 23/05/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" a voceira do PP no Concello de Ourense Flora Moure amosou a sua satisfacción pola representación ourensán no novo comité executivo do PP galego trala elección de Alfonso Rueda coma novo presidente. Tamén contamos que o BNG inicia a campaña de interlocución social "+ Ourense" na que se plantexan sacar da "degradación" e "paralización" ao concello da capital.