Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 21/11/2022

O ex alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez explicou no informativo de Mas de Uno Ourense que aceptou ser candidato do Psoe na capital "pola situación excepcional que vive a cidade" e lamentou o "trato inxusto" que recibiu ca "Operación Pokemon".