Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 20/07/2023

Confirmado un caso de "botulismo" en Ourense. O home de 49 anos estivo na UCI do CHUO e foi dado de alta. No Chuo buscan médicos para as quendas de urxencias. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense no que entrevistamos á cabeza de lista do PP por Ourense, Ana Belén Vázquez.