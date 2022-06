Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 16/06/2022

No informativo de Más de Uno Ourense repasamos as incidencias das treboadas na provincia que deixaron tres lumes forestais provocados polos raios. Tamén escoitamos o apoio que os grupos politicos da oposición no Concello de Ourense brindaron á plataforma "Non ao peche da Upo". Ademáis entrevistamos á voceira do PP no Concello de Ourense, Flora Moure.