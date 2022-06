Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 14/06/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" falamos da nova ola de calor que vive Ourense, escoitamos os consellos da dermatóloga do CHUO, María Pousa e entrevistamos ao voceiro do BNG, Luis Seara que brindou o seu apoio á Plataforma "Non ao peche da UPO" e calificou coma "cutres e caras" as festas de Ourense programadas polo alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome.