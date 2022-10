Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 13/10/2022

A Asociación de empresarios de concesionarios de automóbiles de Ourense cancelou o Salón do Automóbil pola folga do siderometal. Empresarios e sindicatos volveron sentarse ca mediaciación do Consello galego de relacións laborais pero "sen acordo"