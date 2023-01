Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 13/01/2023

O asunto central do informativo foi o pleno no Concello de Ourense na que prosperou a moción non vencellante na que o PP esixíu a demisión do Alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quen soamente contou co apoio expreso dos 3 edís do seu partido.