Noticias Mediodía Ourense 10/01/2023

Veciños das vivendas sociais de Covadonga din que o lume no que morreron duas mulleres foi caótico e aseguran que levan cinco anos denunciando deficiencias. No informativo de Mas de Uno Ourense falamos con Celia González e tamén co voceiro de Ciudadanos Pepe Araújo sobre a polémica da cabalgata.