Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 05/05/2022

Traballadores da empresa Urbanos de Ourense e empresarios volven citarse para tentar retomar as negociacións do convenio mentres segue a folga indefinida. É unha das novas do informativo de "Más de Uno Ourense" no que a voceira do PP no concello de Ourense, Flora Moure tamén condeou a agresión do alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome á sindicalista de CCOO Lola Panero