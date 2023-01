Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 02/01/2023

2023 arrancou con inundacións e desprendementos en boa parte da provincia que afectaron especialmente ao Carballiño-Ribeiro. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense onde tamén conversamos co edil de seguridade do Concello de Ourense, Telmo Ucha.