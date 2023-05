Más de uno ourense

Noticia Mediodía Ourense 26/05/2023

O Psoe leva ao xulgado tres novas multas a un coche oficial de Baltar no que as identificadas foron familiares do ex xefe do parque móbil quen tería admitido unha "mala praxe". O PP denuncia presuntas irregularidades no voto por correo en Castro Caldelas. Contámolo en Más de Uno Ourense