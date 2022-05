Más de uno ourense

Noticia Mediodía Ourense 09/05/2022

Nos informativos de Onda Cero Ourense conversamos co voceiro do BNG Luis Seara sobre a solicitude de demisión do alcalde de Ourense Gonzalo Jácome trala agresión a unha sindicalista. Escoitamos tamén ao presidente da deputación, Manuel Baltar que pide que Jácome se desculpe por un acto "deleznable" e repasamos a última hora da COVID con nove decesos na última semana