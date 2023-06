Más de uno ourense

A importancia do turismo de Congresos no Foro Mice

O Pazo de Toubes acolle este mércores do Foro Mice no que se pon de releve a importancia do turismo de Congresos e todo o que se move ó seu redor. Do papel que pode xogar Ourense falamos en Más de Uno coa xerente do Inorde, Emma González.