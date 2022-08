MÁS DE UNO OURENSE

Viño e Pulpo para a fin de semana

A Festa do Pulpo do Carballiño e a Feira do Viño de Monterrei foron os argumentos principais do espacio Se nos va la Olla en Más de Uno Ourense, con Paco Sarria e Rubén Amorín este venres. Falamos co concelleiro Manolo Dacal no Carballiño, coa presidenta da DO Monterrei Lara da Silva e co Tenente Alcalde do concello verinés, Diego Lourenzo.