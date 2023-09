Espectacular liga Fantasy en Ourense

A aventura deste grupo de amigos comenzou como un simple xogo para pasar o rato entre amigos. Co paso do tempo este xogo convertiuse nunha excusa perfecta para manter as relacións.

A Liga Fantasy rematou con unha gala na que se xuntaron 54 amigos dos cales 20 son participantes activos da liga.

Gala Liga Fantasy

Para a gala alugaron unha finca en Amoeiro, contrataron autobuses, magos, dj's ... unha auténtica festa que comenzou nun autobús e rematou nas rúas de Ourense.

Definitivamente se nos ha ido de las manos con nuestro fantasy: expandiendo la locura entre nuestros amigos. pic.twitter.com/Ksd0J3QyfX — quique (@quiquedou) September 20, 2023

A entrega de premios foi un auténtico espectáculo no que houbo fogos de artificio e sobre todo moita diversión.

A expectación é tanta que ata lle chegaron comentarios de outros grupos de amigos que poden replicar este particular fin de tempada.