Eladio Santos (Subdelegado do Goberno): "Os datos falan dunha cidade e provincia seguras".

O subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, sostén que a provincia e a cidade son seguras como o demostran os datos estadísticos aportados polos corpos e forzas de seguridade do Estado nas correspondentes xuntas de seguridade local.

En Onda Cero Santos non quixo polemizar coas declaracións do PP sobre a inseguridade crecente nos barrios. Preguntado en concreto sobre a situación provocada por "okupas" no barrio de O Vinteún dixo que xa tivo ocasión de escoitar ós veciños e que o problema existe, pero considera o mesmo un caso aillado.

Sobre o incremento de roubos no rural e co caso recente de Castrelo de Miño declarou que a garda civil está actuando; que son grupos que operan mesmo fora da provincia de Ourense e que xa ten habido algunhas detención