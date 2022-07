Más de Uno Ourense

Conversamos con Natividad López sobre a "sangría demográfica" de Ourense dende o 2009

En Más de Uno Ourense repasamos o informe sobre a situación sociolaboral da provincia de Ourense elaborado pola CIG. Conversamos con Natividad López do gabinete técnico do sindicato que calificou os datos coma moi preocupantes debido á "sangría demográfica" de Ourense dende o ano 2009, a provincia máis "avellentada" do estado.