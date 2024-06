Ás portas dunha nova reunión a tres bandas (PSOE, PP, e BNG) para explorar a posibilidade dunha moción de censura que desaloxe a Pérez Jácome da Alcaldía.

Puga declarou que na posición nacionalista non hai postureo e que os partidos deben ir en serio e non marear á xente si o que non se quere é acadar un acordo. Asemade respostou ás declaracións da popular Noelia Pérez sinalando que en ningún caso o Bloque quere dinamitar a posibilidade de entendemento.