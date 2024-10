Natalia González:"Rueda e o PP decidiron manter o bono Jácome".

González explicou que a moción de censura está no punto no que a deixaron meses atrás e que os responsables de que non haxa avances "están claros".

A edil socialista repasou a actualidade municipal e política declarando sobre os contactos para unha hipotética moción de censura na Deputación que "non están para ruxe ruxes ou faladurías" e que a colaboración co grupo provincial dende o grupo municipal é máxima.

A concesión do servizo municipal de transportes, as xuntas de área e falla de información ou o atestado da policía local sobre o sinistro no que se víu implicado o edil Francisco Lorenzo foron algúns dos asuntos abordados tamén na entrevista.