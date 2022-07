Más de uno ourense

Alberto Fernández Diz acaba de publicar o libro de vivencias persoais "En el barrio me llaman chino"

En "Más de Uno Ourense" recibimos a visita do ourensán Alberto Fernández Diz que acaba de publicar o libro de vivencias persoais "En el barrio me llaman chino". Alberto, amante do deporte e da natureza, compartiu algunhas reflexións que o levaron a tomarse estas liñas coma unha terapia.