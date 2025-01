Satse Ourense denuncia a "falta dun plan de continxencia contra a sobrecarga asistencial"

O sindicato de enfermería Satse denunciou que o Hospital de Ourense non é alleo á "sobrecarga asistencial" que nestes dias están a sofrir moitos centros sanitarios do país, particularmente en urxencias e que no caso de Ourense "é máis grave ao atoparse o edificio marternal en obras e non poder dispor doutros espazos".

Dende Satse Ourense Asun Maus aseguraba que falta tamén material coma "sábanas ou mantas" para atender aos doentes e culpaba á xerencia de "falta de previsión cun plan de continxencia" tendo en conta que a situación se veía vir ao virse alertando de que nestas datas se agardaban os picos da gripe.

Satse asegura que "as urxencias están desbordadas e o persoal non da feito" anque a "falta de solucións por parte da xerencia"