Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 28/01/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" repasamos os últimos datos da incidencia COVID e a entrada en vigor as novas normas sanitarias. Ademáis falamos da nova reforma laboral e conversamos co secretario da CIG, Anxo Pérez Carballo polas mobilizacións que o sindicato pon en marcha para tentar impedir que se aprobe.