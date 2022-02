Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 11/02/2022

No informativo de Más de Uno Ourense abordamos a polémica do “fugaz e bronco” pleno celebrado en Ourense que tivo que ser suspendido trala expulsión do edil nacionalista Luis Seara e repasamos os últimos datos da incidencia da COVID na área sanitaria de Ourense, Verín e O barco.