Entrevista Jose María Lago

A Gudiña, porta de entrada do AVE a Galicia

O luns o Rey Felipe VI e o presidente do goberno, Pedro Sánchez, chegarán a Ourense estreando a conexión do AVE con Madrid. A primeira estación de AVE que atoparán en Galicia será a da Gudiña. Falamos hoxe das expectativas que xenera na bisbarra esta infraestructura co Alcalde, José María Lago.