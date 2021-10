Concello de Ourense

Flora Moure vs Gonzalo Pérez Jácome co horizonte termal no 1 de decembro

A polémica xerada polas declaracións do Alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunciando que <baixa a area> para interferir na xestión da área Termal que dirixe Flora Moure, levounos a preguntar hoxe á voceira municipal do PP sobre este e outros asuntos como as ansias expropiatorias do rexidor municipal.