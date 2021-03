Entrevista con Eugenía Díaz Abella

O PP demanda axilización dos convenios do Concello con entidades sociais

O grupo municipal do PP no concello de Ourense demanda a axilización dos convenios do concello con entidades como Cáritas ou a Cruz Vermella. Convidamos á edil popular Eugenia Díaz Abella a abordar este asunto en Más de Uno Ourense