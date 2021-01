And the winner is ... Minimalia

Daniel Minimalia gaña o Hollywood Music Award con Flor de Leyenda

O músico ourensán Daniel Minimalia foi elexido esta madrugada gañador dun "Hollywood Music Award" na categoría de mellor canción latina por <Flor de Leyenda>; tema composto íntegramente por el. Minimalia xa gañara este mesmo premio no 2015 por "Olas del Sur" e recentemento obtivo o Grammy Latino por seu último álbum. A gala realizouse en streaming como consecuencia da pandemia. Parabéns