Entrevista con Miguel Anxo Fernández

Balance do Festival de Cine en Más de Uno Ourense

O director do festival internacional de cine de Ourense (OUFF), Miguel Anxo Fernández fixo balance en Onda Cero da edición número 26 na que destacou o incremento da participación do público e valorou moi positivamente a proxección da imaxe de Ourense no panorama audiovisual galego e nacional.