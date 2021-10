Entrevista con Rafa Villarino

Analizamos a actualidade co dirixente socialista en Más de Uno Ourense

As últimas novas relacionadas coa vida municipal no Concello de Ourense centran a entrevista que hoxe trouxo a Más de Uno Ourense ó voceiro socialista no Concello e na Deputación, Rafael Rodríguez Villarino. Abordamos tamén outros asuntos como os orzamentos da Xunta e do Estado ou a última resolución do Constitucional sobre as plusvalías.