Más de uno Ourense

A actualidade municipal co Alcalde Pérez Jácome

O remate da campaña de libros, o comezo da pre-campaña electoral para o PP ou as queixas dos veciños do casco vello entre os asuntos que hoxe abordamos en Más de Uno Ourense co Alcalde Gonzalo Pérez Jácome, en conversa con Paco Sarria.