Entrevista a Alvaro Fernández

Achegámosnos a Cambados para coñecer A Fonte do Viño

En Más de Uno Ourense falamos con Álvaro Fernández, xerente de A Fonte do Viño en Cambados, co que falamos do seu establecemento e de outras moitas excelencias que se poden degustar nas Rías Baixas.