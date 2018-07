Achan o cadáver dun home nunha piscina termal de Ourense

O corpo dun home falecido foi achado este mércores flotando na piscina termal das Burgas, na cidade de Ourense. O cadáver foi localizado polo encargado da instalación poucos minutos logo da súa apertura.





O propio técnico, Francisco Sotelo, explicou que achou o corpo no vaso da piscina urbana, aproximadamente ás 7,20 minutos, tras comezar os labores de preparación e mantemento e onde antes, á súa chegada ás 7,00 horas, non había ninguén.





Axentes da Policía Nacional desprazáronse ao lugar tras un aviso do encargado, retiraron o corpo do auga e cubrírono ata que o xuíz decretó o levantamiento do cadáver, momento no que unha funeraria transportouno ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU), para practicarlle a autopsia.





Fontes policiais explicou que o falecido era un veciño habitual do casco vello da cidade, onde se atopa a piscina, e protagonista habitual de altercados relacionados co seu alcoholismo.





Ademais, fontes municipais apuntaron que a piscina permanecerá pechada ao público mentres se completan as tarefas de limpeza e mantemento, que se realizan con numerosas testemuñas debido á expectación orixinada polo achado do corpo e a presenza policial na zona.