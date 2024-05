800 escolares aprenderán normas básicas para previr sinistros viais

Máis de 800 escolares ourensáns aprenderán normas básicas para previr sinistros de tráfico e lesións no fogar da man da caravana Planeta ODS.

As actividades están promovidas pola Fundación Mapfre, terán carácter gratuíto e desenvolveranse ata o 10 de maio no Parque Barbaña en colaboración co Concello de Ourense.

A proposta incide en dinámicas educativas interactivas ó través das que coñecerán medidas para evitar sinistros no fogar e a realizar desprazamentos seguros.

Os escolares participantes e o seu profesorado, percorrerán tres espazos diferentes nos que desenvolverán esas experiencias didácticas. Serán "O enigma da galería virtual", unha "Escape Room" e "A aventura da prevención no Fogar Virtual".